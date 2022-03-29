Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

İHA

Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın ‘helikopter düştüğü’ yönündeki ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, bölgede İnsansız Hava Araçları ile ilgili eğitim uçuşları yapıldığını ifade etti.

Olay ilçeye bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağlıca köyünde ikamet eden bir vatandaş dağlık bir alana helikopter düştüğünü gördüğünü belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden Dağlıca köyü mevkisine 3 adet ambulans, 3 adet itfaiye ekibi, 1 arama kurtarma aracı ile çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler köylülerle birlikte helikopter düştüğü iddia edilen dağlık alanda arama çalışması yaptı, ancak hiçbir şeye rastlanmadı. Köy sakinlerinden Selahattin Ulu, helikopter düştüğünü duyup geldiğini ancak hiç bir şey görmediğini söyledi. Gerçek ise yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıktı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı helikopter ya da başka bir hava aracının düşmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, ASELSAN’ın bölgede planörler (İnsansız Hava Aracı) ile eğitim uçuşları yaptığını, paraşütle iniş sırasında vatandaşın durumu yanlış algılamasından kaynaklandığını ifade etti. Gerçeğin anlaşılması üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeden ayrılırken, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, ASELSAN ekiplerinin uçuş yaptığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta vaka sayılarında düşüş sürüyor Bir ay önce vaka sayıları binlerde olan kentte vaka sayıları 243'lere düştü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayılarında düşüş sürüyor Bir ay ...
58. Kütüphane Haftası kutlandı
YEREL HABERLER 58. Kütüphane Haftası kutlandı
Kuş evleri rengârenk boyandı, okul bahçesine sebze fideleri dikildi
YEREL HABERLER Kuş evleri rengârenk boyandı, okul bahçesine sebze ...
10. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı
YEREL HABERLER 10. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı
Yaşanan olaylar sonrası Çaycumaspor yönetimi açıklamada bulundu
YEREL HABERLER Yaşanan olaylar sonrası Çaycumaspor yönetimi ...
“Çehov Oyunları” tiyatro severleriyle buluştu
YEREL HABERLER “Çehov Oyunları” tiyatro severleriyle buluştu
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den 'kömür' açıklaması
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den 'kömür' açıklaması
Nesli tükenmek üzere olan su samurları derede görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenmek üzere olan su samurları derede ...
Çaycumalılar ‘Kütüphanede Hayat Var’ dedi
YEREL HABERLER Çaycumalılar ‘Kütüphanede Hayat Var’ dedi
Fidanlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Fidanlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu
Rusya-Ukrayna krizi kömür fiyatlarını uçurdu GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Ukrayna ve Rusya üzerinden Türkiye'ye kömür getiriliyordu orada da savaş var”
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna krizi kömür fiyatlarını uçurdu GMİS ...
Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu öğrencilerinden kampüse ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu öğrencilerinden ...
Batı Karadenizin en büyük fuarı başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Batı Karadenizin en büyük fuarı başarıyla tamamlandı
130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER 130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına ...
ZBEÜ'de "Dirgine'de bir devlet ormanı işletmesi denemesi" konferansı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de "Dirgine'de bir devlet ormanı işletmesi ...
Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Polis baş müfettişlerinden genel kolluk geliştirme eğitimi
YEREL HABERLER Polis baş müfettişlerinden genel kolluk geliştirme ...
Olaylı maç sonrası kamu malına zarar verenler hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Olaylı maç sonrası kamu malına zarar verenler ...
Esnaflar "Üniversitemi seviyorum" kampanyasıyla indirim uygulayacak
YEREL HABERLER Esnaflar "Üniversitemi seviyorum" kampanyasıyla ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hastanelik oldu
Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Temizlik yaparken 5. kattan düşen kadın hayatını ...
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi Polisler bu kez futbolculara biber gazı kullandı
YEREL HABERLER Maç sonrası polisle futbolcular birbirine ...
Hafızlığa geçiş programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hafızlığa geçiş programı gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.