TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, İlke Akman xx, Hasan Cebeci xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Sinan xx, Selim xx, Hakan xx, Muhammed xx, Ali xx, Emre x, Sefa xx, Rıdvan x (Tezcan dk. 73 x) Ercüment x (Murathan dk. 61 x), Aykut xx

Kırşehir Belediyespor: Bekir xx, Oğuz xx, Nuh xx, Mert xx, Tugay x (Fatih dk. 89 ?), Zihni xx, Hakan xx, Sırat xx, Savaş x (Sinan dk. 89 ?), Oktay xx, Ozan xx

Sarı Kartlar: Emre (Zonguldak Kömürspor), Zihni, Oktay (Kırşehir Belediyespor)

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