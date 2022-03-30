Kızılay özel çocuklarla boyama etkinlik yaptı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleriyle Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu’nda özel çocuklara yönelik duvar ve parmak boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleriyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu’nda özel çocuklara yönelik duvar ve parmak boyama etkinliği yaptı. Etkinlikte hem eğlenen hem de duvarları ve parmaklarını boyayan özel çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, düzenledikleri etkinlik sırasında özel çocukların yüzlerindeki mutluluğun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu ifade etti. Yağız, bundan sonra özel çocuklara yönelik bu tür eğlenceli etkinlikler düzenleyeceklerini ve onları mutlu etmeye çalışacaklarını söyledi. Başkan Yağız etkinliği düzenleyen Genç Kızılay ailesine teşekkür ederken, etkinlik sonunda özel çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu idareci ve öğretmenleri de Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ile Genç Kızılay ailesine teşekkür etti.

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