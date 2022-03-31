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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile hedefleri büyük

İHA

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile hedefleri büyük

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yunus Emre Ortaokulu eTwinning projeleri ile dünyaya açılmaya devam ediyor.
20212022 Eğitimöğretim yılında Yunus Emre Ortaokulu eTwinning projeleri ile 4 farklı ülkeden (Türkiye,Polonya,Romanya,İspanya) 7 ortağın yer aldığı ‘’You’ve Got A mail’’ ‘’Mesajınız Var’’ adlı eTwinning projesinin yürütüldüğü ortak takım çalışmalarının yapıldığı bir proje oldu. Projenin kuruluş amacı; öğrenciler İngilizce dilinde pratik yaparak becerilerini geliştirecek,farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinecek,öz güvenlerini geliştirecek. Çağın hızla gelişmekte olan web2.0 araçlarını öğrenip kullanma becerilerini geliştirecekler. Okullun İngilizce öğretmeni Gülşah Karaoğla’ nın katıldığı bu proje öğrencilerin İngilizce dersine olan becerilerini geliştirmeyi ve farklı kültürleri tanıyarak bu bilgilerini yaşamlarında kullandırmayı amaçlıyor.
Proje katılımcısı Yunus Emre Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gülşah Karaoğlan, proje ve okuldaki eTwinning faaliyetleri hakkında şunları söyledi;
“Okulumuz aktif bir şekilde eTwinning faaliyetlerini yürütmektedir. Bu projemizde amacımız;öğrenciler arasında aktif İngilizce kullanımı, teknoloji kullanımı, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmak. Öğrencilerin özgüvenlerini artırıp, bireysel ve grup çalışmalarını geliştirmek. Projemiz esnasında öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanabilmek. Öğrencilerin kendi başlarına öğrenme becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimizin gelişen ve değişen çağa ayak uydurması dijital vatandaşlık kavramını anlamalarını ve kendilerini başka bir dilde ifade edebilme becerilerini hedeflemekteyiz. Projemiz Eylül ayında başladı Nisan ayında bitmiştir. Karışık ülke takımları kurarak öğrencilerimiz farklı ülkelerden arkadaşları ile birlikte çalıştılar ve ortak ürün oluşturdular.”
Karaoğlan açıklamasında ortak ürünlerimizden bazıları şöyledir; “Öğrenciler iklim değişikliği,çevre ve sürdürülebilirlik hakkında video takımı oluşturup video çektiler, oyun takımı kurup yeni bir oyun oluşturdular. Hikaye ekibi kurup yeni bir hikaye oluşturup bir hikaye kitabı ortaya çıkardılar. Slogan ekibi oluşturup slogan yazdılar ve bir takvim oluşturdular. Bunları yaparken Canva,Padlet,Storyjumper gibi web 2.0 araçları kullandılar. Mentimeter,Answergarden gibi web2.0 araçları ile beyin fırtınaları yapıp çevrimiçi toplantılar düzenledik. Farklı ülkelerden arkadaşları ile etkileşim sağladı ve İngilizce konuşma becerilerini bu sayede geliştimiş oldular. Yeni yılda geleneksel posta yoluyla kendi hazırladıkları kartları diğer ülkelerdeki arkadaşlarına posta yoluyla gönderdiler. Hazırladıkları kartlardan sanal sergi oluşturduk. Çalışmalarımızın bir kısmını aynı zamanda okul sitemizden ve okul sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Birbirlerine mailler göndererek hem İngilizce becerilerini geliştirdiler hemde birbirlerini daha yakından tanıdılar. Güvenli İnternet Gününü kutlayıp nasıl daha güvenli internet kullanılır yaptığımız etkinlikler ve oynadığımız oyunlar ile etkili bir şekilde öğrendiler. Projemizin sonunda velilerimizden ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler projemizin amacına fazlasıyla ulaştığını göstermektedir. Projemizi yürütürken desteğiyle yanımızda olan okul müdürümüz Güray Çalışkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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