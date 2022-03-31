ZBEÜ'den bin 450 ünite kan bağışı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Kan Bağış Kampanyasının onuncusu sona erdi. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve üniversite çalışanlarının destek verdiği kampanya çerçevesinde iki günde bin 450 ünite kan bağışı alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Türk Kızılayı Şubesi işbirliğinde, “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla kan bağışına yönelik toplum bilinci oluşturma, kan bağışı konusunda farkındalık yaratma ve kaynağı insan olan kanın değeri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla her yıl geleneksel gerçekleştiren kampanya çerçevesinde Farabi Kapalı Spor Salonunu dolduran öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanları 2930 Mart tarihleri arasında kan bağışında bulundu. Kampanyanın en büyük destekçilerinden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı ve Kızılay Zonguldak Şube Yönetim Kurulu, da bağışta bulunanları yalnız bırakmadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 2012 yılından beri geleneksel olarak sürdürdüğü ve her yıl rekor bağışların yapıldığı Geleneksel Kan Bağışının 10.sunda limit bağışçıların geniş gönlüne bırakıldı. İki gün boyunca geç saatlere kadar yoğun destek verilen kampanya doğrultusunda toplamda 1450 ünite kan toplandı.

“Kan Vermek Hayat Kurtarmaktır”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak toplumla bütünleşme misyonunda kan bağışı konusunda toplumsal bilincin oluşturulması ve sürdürülebilirliği adına bu yıl 10.su düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Çufalı, esas amacın başta öğrenciler olmak üzere bugüne kadar kan vermeyen insanları da kan verme konusuyla tanıştırmak, kan verme alışkanlığını kazandırmak olduğunu ifade ederek, “Kan vermek hayat kurtarmaktır. Kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türk Kızılayı ile olan ortak çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Rektör Çufalı; “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde, kan bağışına karşı duyarsız kalmayan, personelimize, öğrencilerimize ve heyecanımıza ortak olan Türk Kızılayı başta olmak üzere Zonguldak Türk Kızılayı Şube Yönetimine teşekkür ederim” dedi.

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