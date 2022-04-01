Yıllarını eskiten terzilere plaket

Zonguldak Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Atatürk Kültür Merkezinde toplantı gerçekleştirerek meslekte yıllarını geçiren terzilere plaket verdi.

Zonguldak Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Atatürk Kültür Merkezi'nde uzun yıllar terzilik yapan terzilere plaket takdim etti. Öte yandan ilk toplantısı gerçekleştirilen terziler bir fiyat listesi belirleyerek senelerdir süren krize çözüm getirdi. Toplantıda konuşan Oda başkanı Çetin Yıldız yaptığı açıklamada; "İlk defa böyle bir toplantı yapıyoruz. Meslekte uzun yıllar görev yapan meslektaşlarımız var onlara plaket vereceğiz bugün ayrıca fiyat belirlememiz gerekiyor. Bütün terzilerin ortak bir noktada buluşup belirli bir fiyat belirleyip müşterilerimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Belirli bir komisyon oluşturup bir fiyat belirleyeceğiz. Bundan sonrada bu fiyatlara mutabık kalacağız inşallah. Terzilik saygınlık isteyen bir meslek ama gereken saygıyı maalesef görmüyoruz. Ekonomik olarak da fiyatlarda zorlanıyoruz. On liraya paça yapıyoruz on liraya paça artık bu devirde bizi ekonomik olarak zorluyor. Artık sabit bir fiyat belirleyerek bunu hepimizin uygulaması gerekiyor” dedi.

Konuşmanın ardından Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız, meslekte yıllarını geçiren terzilere plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.