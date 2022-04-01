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Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı İki kez ameliyat olan 4 yaşındaki sokak kedisini sağlığına kavuşturdular

İHA

Zonguldak'ta aracın çarpmasıyla organlarının yer değiştirmesi sonucu yaşamı tehlikeye giren sokak kedisi ameliyata alındı. İki kez kalbinin durmasına rağmen geçirdiği başarılı ameliyatlarla yaşama tutunmaya başladı.

Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı İki kez ameliyat olan 4 yaşındaki sokak kedisini sağlığına kavuşturdular

Zonguldak'ta aracın çarpmasıyla organlarının yer değiştirmesi sonucu yaşamı tehlikeye giren sokak kedisi ameliyata alındı. İki kez kalbinin durmasına rağmen geçirdiği başarılı ameliyatlarla yaşama tutunmaya başladı.
İnağzı Mahallesi'nde bir buçuk ay önce sokak kedisine çarpan bir araç sürücüsü kayıplara karıştı. Yaralanan kediyi ise bir hayvansever buldu. Veteriner Kliniği'ne getirilen 4 yaşındaki kedinin tetkiklerinde organlarının yer değiştirmesi sonucu karın boşluğunun zayıfladığı ve diyafram zarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat sırasında iki kez kalbi duran kedi, uzun uğraşlar sonucunda yeniden hayata tutundu. Başarılı bir ameliyat geçiren kediye ‘Kandil’ ismi verildi.
Ameliyattan sonra yeniden hastalığı nükseden sokak kedisi ikinci kez ameliyata alındı. Yeniden başarılı şekilde ameliyattan çıkan kedinin sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Kedinin bir ay daha sürecek tedavisinin ardından hayvansever evinde tedavisini devam edecek.
Veteriner Hekim Gökmen Koç; kedinin sağlık durumunu anlatarak şu ifadelere yer verdi:
“Aşırı zayıf şikayetiyle bize getirildi. Resmen deri birbirine girmiş şekilde geldi. Halsiz ve iştahsız ve aşırı ağrısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde el ile yaptığımız muayene sonucunda röntgene aldık. Kan muayenesi sonuçlarına baktık. Kan sonuçları gayet iyiydi. Röntgende karnın içindeki organların göğüs boşluğuna deplase olduğunu gördük. Göğüs boşluğuna kaydığını gördük. İnsanlarda da hayvanlarda da bulunan diyafram zarının yırtığı ile gerçekleşen bir hastalık diyebiliriz. Onun sonucunda da ameliyat kararı verdik. Ameliyat riskli nüks ihtimali olan bir ameliyat. Karar verdikten sonra da akşamına ameliyatı yaptık. Ameliyatta karın organlarında böbrekler ve idrar kesesi hariç kalın bağırsak da dahil sol akciğer lobuna deplase olduğunu gördük. Güzelce operasyonu tamamladık. Düzenli 2 günde bir röntgenini aldık. İştahı da ertesi gün yerine geldi. Ertesi gün tekrardan göğüs boşluğunda sızıntı gördük. Yaptığımız tetkiklerin sonucunda tekrardan hastalığın nüks ettiğini gördük. Solum tekrar sıkıntı olmaya başladı. Deplase olduktan sonra tekrar ameliyat kararı verdik. İhtimalleri de göz önünde bulundurmak gerekiyordu. İlk ameliyatta hastanın iki kez kalbi durmuştu. 15 dakika solunum desteği vermiştik. Bu ihtimalleri tekrar göz önüne aldık. Ameliyat kararı verdik. Ameliyata aldık ilk ameliyattaki hiçbir komplikasyonun olmadığını gördük. Gayet iyi geçti. Bu ameliyattaki teknik flep yönetimiydi. Hastanın kendi dokusu olan karın kası, yüzeysel kasla diyafram zarına tekrar diktik. Eskisi gibi zar tekrar bir birine denk gelmiyordu. Örtemiyordu. Mecburen böyle bir yöneten yaptık. Şuan hasta gayet iyi. Bir önce ki ameliyatın üzerinden 13 gün geçti. İkinci ameliyatın üzerinde de 6 gün geçti."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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