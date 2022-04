Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans şoförüne 4 yıl 5 ay hapis

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarparak sürücü Zekeriya Duyar'ın (44) ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can Uzun (23), 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2 Haziran 2020 tarihinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Kavşağı´nda meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi´ne nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçen Mevlut Can Uzun yönetimindeki 67 AJ 695 plakalı ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkan Zekeriya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Zekeriya Duyar öldü, eşi Safiye Duyar yaralandı. Gözaltına alınan ambulans şoförü Uzun tutuklandı. Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mevlüt Can Uzun hakkında dava açıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mevlüt Can Uzun katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme Uzun´u, `suçun bilinçli taksirle işlenmiş olması nedeniyle 1/3 oranında artırım uygulayarak 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra 1/6 oranında iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi. Suçun bilinçli işlenmiş olması nedeniyle cezanın para cezasına çevrilmemesine hükmeden mahkeme Uzun´un ehliyetine de 3 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Sanık avukatı Hikmet Yücel karara itiraz edeceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-04-01 16:22:16



