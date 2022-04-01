Meteoroloji'den Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için yarından geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (4060 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer fırtına(6090 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.