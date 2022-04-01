Alaplı’da üst geçit çalışmaları başlandı

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Taşbaşı üst geçidinin yapım çalışmalarına başlandığını Ramazan bayramına kadar tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Üst geçidin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Taşbaşı mevkiinde üst geçit yapılması için daha önce Karayolları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in destekleriyle üst geçitte çalışmaların başlandığını söyledi.

Ramazan bayramına kadar üst geçidin tamamlanacağını ifade eden Tekin, “Taşbaşı mevkiine üst geçit yapılması için daha önce Karayolları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştuk. Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit’i ziyaretimizde konuyu gündeme getirerek destek talep etmiştik. Başkanımız sağ olsun konuyla yakından ilgilenerek destekleriyle 2022 yatırım programına alınarak çalışmalara başlandı. Ekipler şuanda kazı çalışmalarına başladı. Öncelikle üst geçidin konulacağı ayakların betonu dökülüyor. Ardından montaj çalışmaları başlayacak. Ramazan bayramına kadarda üst geçit te çalışmalar tamamlanarak hizmete açılacak. Üst geçidin yapımında büyük emekleri olan Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Kastamonu Bölge Müdürlüğümüze Alaplı halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Alaplı’mıza teşekkür ediyorum.” dedi.

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