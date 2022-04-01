Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

İHA

Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre il genelinde 1531 Mart 2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve büro amirliklerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Asayiş suçlarından 62, narkotik suçlarından 1, kaçakçılık suçlarından 4, SİBER suçlardan 1 olmak üzere toplam 80 ayrı suçtan aranan 62 şahıs ekiplerce yakalandı. Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 32 şahıs, 510 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 6 şahıs, 10 yılın üzerinde hapis cezası kararı verilen 1 şahıs olmak üzere toplamda 39 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslardan T.K.'nın kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası, N.B.'nin çocuğun nitelikli istismarı suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası, O.B.'nin hırsızlıkkonut dokunulmazlığının ihlali suçundan 8 yıl hapis cezası, B.Y.Y.'nin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmabasit yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası, S.D.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı sıçından 7 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası, V.Ö.'nün bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası, S.T.'nin de hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
Emniyet; il genelinde halkın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toprak ve beraberindeki heyet Ankara’da görüşmeler yaptı
YEREL HABERLER Toprak ve beraberindeki heyet Ankara’da görüşmeler ...
Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Otizmli çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Otizmli çocukları ...
Alaplı’da üst geçit çalışmaları başlandı
YEREL HABERLER Alaplı’da üst geçit çalışmaları başlandı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına ...
Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans şoförüne 4 yıl 5 ay hapis
YEREL HABERLER Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans ...
Sağlık Müdürlüğü "Kanser Haftası" etkinlikleri düzenledi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü "Kanser Haftası" etkinlikleri ...
Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı: "Pandemi nedeniyle Ramazan'da bağışıklığı güçlü tutmamız lazım"
YEREL HABERLER Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenme ...
Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı İki kez ameliyat olan 4 yaşındaki sokak kedisini sağlığına kavuşturdular
YEREL HABERLER Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen ...
Yukarıtaşçılı öğrencileri “Ben de varım” dedi
YEREL HABERLER Yukarıtaşçılı öğrencileri “Ben de varım” dedi
Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi
Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz’ı ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz’ı ziyaret ...
Yıllarını eskiten terzilere plaket
YEREL HABERLER Yıllarını eskiten terzilere plaket
Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı
Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi halk müziği konseriyle ilgi gördü
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi halk müziği konseriyle ...
ZBEÜ'de “Kütüphane ve Okuma Kültürümüz” konulu konferans
YEREL HABERLER ZBEÜ'de “Kütüphane ve Okuma Kültürümüz” konulu ...
Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı
YEREL HABERLER Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü ...
Başkan Tekin; “Sosyal tesisimizi bayramında hizmete açacağız”
YEREL HABERLER Başkan Tekin; “Sosyal tesisimizi bayramında hizmete ...
Jandarma’dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Jandarma’dan kan bağışına destek
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın kapısının önünü kazdı
YEREL HABERLER Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın ...
Belediye borcu ödeyemedi, 42 bin nüfuslu ilçeye su basan pompaların elektriği kesildi Elektriği kesen firmaya tepki gösteren Belediye Başkanı Bektaş: "Kasıt var, iktidar partisiyiz ama seçimler yanaştığı için herkesten her şeyi bekliyorum"
YEREL HABERLER Belediye borcu ödeyemedi, 42 bin nüfuslu ilçeye su ...
Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek
Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla attı Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla ...
ZBEÜ'den bin 450 ünite kan bağışı yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ'den bin 450 ünite kan bağışı yapıldı
Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile hedefleri büyük
YEREL HABERLER Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri projeleri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.