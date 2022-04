Otizmli çocuklar hakim ve savcı oldu, çevreyi kirleten eğitimciyi yargıladı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA), ZONGULDAK´ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında adliyeyi ziyaret eden otizmli ve down sendromlu çocuklar, hakim ve savcı olma hayallerini gerçekleştirdi. Kendileri için ayrılan duruşma salonunda mahkeme kuran özel çocuklar, çevreye çöp atarak kirlettiği için yargılanan okul sahibi Şaban Kayış'a ceza verdi.

Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin otizmli ve down sendromlu öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Adliyesi'ni ziyaret etti. Zonguldak Başsavcısı Abdurrahim Alan ile sohbet eden özel çocuklar, hakim, savcı ve avukat olmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Başsavcı Alan, bugün duruşma görülmeyen bir mahkeme salonunu özel öğrenciler için açtırdı. Kurulan özel mahkemede hakim, savcı, zabıt katibi ve mübaşir olarak görev alan otizmli ve down sendromlu öğrenciler, okullarının sahibi Şaban Kayış'ı çevreye çöp atarak kirlettiği iddiasıyla yargıladı.

ÇEVREYİ TEMİZLEME CEZASI VERDİLER

Mahkemede öğretmenlerini ve okuldaki arkadaşlarını tanık olarak dinleyen özel hakim ve savcılar, okul sahibi Şaban Kayış'a çevre temizleme cezası verdi. Duruşmayı Zonguldak Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, cumhuriyet savcıları Ümit Efeoğlu ve Fatih Dere ile birlikte özel öğrencilerin aileleri de izledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

