Devrekli öğretmenler öğrencileri ile farklı ülkeleri tanıyorlar

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde görev yapan ana sınıfı öğretmenleri öğrencileri ile birlikte dünyayı ve ülkeleri tanıyorlar.

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde Toki Anaokulunda görev yapan Elif Gürbüz ve Tuğçe Sözeri Dinar hayata geçirdikleri projeyle öğrencileri ile birlikte dünyayı ve ülkeleri tanıyorlar.

Çaydeğirmeni Beldesi Toki Anaokulunda görev yapan Tuğçe Sözeri Dinar ve Elif Gürbüz’ün birlikte yürüttükleri “Çocuk Değişir, Dünya Değişir: Dünya” adlı eTwinning projesiyle çocuklara farklı ülkelerin kültürlerini tanıtarak farklılıklarla birlikte daha anlamlı bir bütün bakış açısı amaçlamayı hedefliyorlar.

Ana sınıfı öğretmenleri Dinar ve Gürbüz, geliştirilen proje süresince Ağrı, Manisa, Samsun ve Zonguldak illerinden katılan anasınıfı öğretmenleri ile birlikte hem çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat veren hem de ailelerinde sürece dahil olabileceği çalışmalara yer verdiklerini söylediler.

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