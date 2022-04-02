"Oyuncağımı paylaşıyorum" projesi devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi anaokullarından HayriyeHayrullah Saki Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve hayırsever duayen eğitimci Hayrullah Saki ile "Biz bize yeteriz" diyerek başlattıkları "Oyuncağımı Paylaşıyorum" projesine devam ediyor.

Öğrenciler evlerinden getirdikleri oyuncakları Çomranlı İlkokuluna giderek anasınıfı öğrencilerine teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, "İlçemizde okullarımızın bu şekilde dayanışma içerisinde olmaları bizleri mutlu etmektedir. Hayırsever ve duayen eğitimci Hayrullah Saki’ ye, her iki okulumuzun müdürlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine teşekkür ederiz" dedi.

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