269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, mahalle olmak için referanduma gitti. Köy sakinleri, doğalgaz başta olmak üzere diğer hizmetlerden faydalanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullandı.

Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde referandum heyecanı yaşandı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafedeki 269 kişinin yaşadığı köy, belediyenin 11'inci mahallesi olmak için bugün köy konağında sandık başına gitti. Jandarma ekipleri oy kullanma süresince çevrede önlem aldı.

Köy halkının isteği üzerine referanduma gitme kararı alındığını açıklayan Ayvazlar Köyü Muhtarı Ersin Akyüz, ilk kez muhtarlık yaptığı köyde referanduma şahit olduğunu ifade etti. Akyüz, “Bizim 3 mahallemizin iki tanesi mücavir alana girdiği için vatandaşın istekleri doğrultusunda imza topladık. Akabinde kaymakamlığa dilekçe verdik. Onay alındıktan sonra referandum kararı alındı. Nasipse bugün referandumu gerçekleştiriyoruz. Sonucu ‘Evet’ çıkma yönünde. 2 mahallemizde 269 seçmenimiz oy kullanacak. Belediye sınırlarına dahil olunca halkımız en çok doğalgaz istiyor. Ondan sonra da yollarımızın yapımı geliyor. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımızla görüşme sağladık. Doğalgaz, yol, servis gibi beklentilerimizi masaya yatırıp konuştuk. Halkımın beklentisi bunlar" dedi.

Referandumdan 'Evet' çıkması halinde Çaycuma Belediyesi'ne bağlanan mahalle sayısı 11'e yükselmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.