Alaplı Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Alaplı Belediyesinde daimi işçi kadrosunda çalışan 33 personeli kapsayan görüşmeler sonucunda yüzde 36,5 oranında zam yapıldı.

1 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sözleşmeyi, Alaplı Belediyesi adına Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İş Sendikası adına da sendikanın Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş imzaladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sözleşmenin işçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İşçilerimiz adına güzel bir sözleşme oldu. Sendika başkanımıza ve sendika temsilcisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Günümüz şartlarına baktığımız zaman, işçilerimiz açısından gayet olumlu bir sözleşme olduğu düşünüyorum. Belediye olarak ekonomik imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, işçimize en iyi ücreti vermeye çalıştık.8 yıldır Alaplı Belediyesi olarak 1 dakika bile işçimizin maaşını aksatmadık. Her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Belediyemize, daimi kadro statüsünde çalışan işçilerimize, ailelerine ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ise sözleşmeyi mutlu bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirterek, "İşçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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