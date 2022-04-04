Av sezonu sona erdi

Zonguldak Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 6 Mart’tan itibaren genel av yasağının başladığını bildirdi.

DKMP'den yapılan açıklamada “Yurt genelinde avlanma takvimini belirleyen Merkez av Komisyonu Kararlarına göre ülke genelinde av hayvanlarının avlanma süreleri 06 Mart 2022 tarihinde sona ermiştir. Doğal hayatın devamlılığı ve geliştirilmesi için sürdürülen çalışmalar arasında koruma hizmetlerinin önemi büyüktür. Başarılı ve etkin bir koruma da ancak katılımcılık, karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla mümkündür. Bu sebeple yöremizin doğal kaynaklarından olan yaban hayvanlarının korunması, kollanması için başta avcılarımız ve avcı kulüplerimiz ile halkımıza önemli görevler düşmektedir. Doğadaki tüm canlıların bize miras değil, bir emanet olduğu bilinci ile hareket edilerek, onları gelecek kuşaklara bırakmak için Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına uymalı, doğal avlaklarımıza sahip çıkmalı, yasa dışı avlanmak isteyenlere engel olmalı ve onları uyarmalıyız. Bu şekilde ancak ülkemiz avcılığını gelişmiş ülkeler seviyesine getirerek gelecek kuşaklarımıza bozulmamış bir doğa bırakabiliriz. Geçtiğimiz av sezonunda avcılarımız yasaklara uymuş ve doğa koruma hususunda ne kadar duyarlı olduklarını herkese göstermişlerdir. Av sezonunun açılacağı Ağustos ayına kadar av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

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