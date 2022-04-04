Karton çuvallarını otomobilinin üzerinde taşıdı

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak) (DHA)ZONGULDAK´ta geri dönüşüm için toplanan kartonları çuvallar içinde otomobiline yükleyip trafiğe çıkan sürücü, tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ereğli´de kimliği belirsiz kişi, geri dönüşüm için toplanan kartonların bulunduğu çuvalları 67 LY 596 plakalı otomobilinin üst kaportasının üzerine sarıp, yola çıktı. Yoldan geçen diğer sürücüler, Alaplı yönüne giden otomobili fark edip, cep telefonuyla kayda aldı. Tehlikeli bir biçimde yolda ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2022-04-04 15:18:46



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