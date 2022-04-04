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Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı Zonguldak'ta vaka sayıları haftalık 174,84'e indi

İHA

Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı Zonguldak'ta vaka sayıları haftalık 174,84'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1926 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Geçen haftalarda 500'lerden 300'lere düşen Zonguldak'taki vaka sayısı son haritaya göre 174,84'e kadar düştü.
Ramazan Ayı'nın da başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalırken vatandaşlar tedbirin elden bırakılmamasına dikkat çekti. Üç aşı olmasına rağmen korona virüse yakalandığını anlatan Gülhanım Şeker, "Ben korona oldum. Çok hasta oldum. Üç aşı oldum. Aşı olduğum halde korona oldum. Halen daha tedbirler alıyorum. Ama az iş yapsam nefes nefese kalıyorum. Ciğerlerim rahatsız. İnsanlar tedbirlerini sürdürürse, maskelerini takarsa salgından etkilenmezler. Boş bulunurlarsa etkiler. Maske önemli. Kalabalık yerlere girmemek önemli" diye konuştu.

Eşiyle birlikte salgına yakalandılar
Salgın sürecinin kendileri için zor geçtiğini ifade eden yaşındaki Fatma Akın, eşiyle korona virüse yakalanınca yoğun bakımda kaldıkları o günleri anlattı. Akın, "Korona virüs süreci bizim için çok zor geçti. Hepimiz korona oldum. 25 gün yoğun bakımda yattım eşimle beraber. Sonrasında temizliğimize baktık. Yediğimiz, içtiğimize dikkat ettik. Aşı da olduk. Ben evden çıkmıyorum" diye konuştu.
Fatma Akın'ın eşi Halis Akın da zor bir süreci sağlıklı bir şekilde atlattıklarını ifade ederek şöyle dedi:
"İki sene çok zor geçti bizim için. Ben eşimle beraber koronaya yakalandım. Hastanede yattık. Üç aşı oldum dördüncüsünü olacakken korona virüse yakalandık. 25 gün yoğun bakımda yattık. Şimdi çok şükür atlattık. Bir daha yakalanamayacağım diyemiyorsun. Kendine güvenmiyorsun ki" diyerek o günleri anlattı."
Öte yandan Zonguldak, aşılanma oranı yüksek olan illerin arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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