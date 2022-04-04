Zonguldak'ta kayıp kişinin deniz kenarında ayakkabısı bulundu



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta psikolojik rahatsızlığı bulunan ve kendisinden dün öğlen saatlerinden itibaren haber alınamayan Mustafa Acar (56) için yapılan arama-kurtarma çalışmalarında deniz kıyısında ayakkabısı bulundu. Karada ve denizde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca yarın sabaha kadar ara verildi.

Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'ta yaşayan ve iddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Acar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları gidebileceği yerlere baktıktan sonra gece saatlerinde polise başvurdu. Kayıp ihbarı yapılan Acar için polis ekipleri sabaha kadar süren aramada herhangi bir sonuca ulaşamayınca Zonguldak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep edildi.

İlçeye gelen Zonguldak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri Acar'ı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de görev yaptı. Ormanlık alanda ve çevrede yapılan aramalarda Acar'a ait olduğu düşünülen bir ayakkabı deniz kenarında bulundu. Bulunan ayakkabı üzerine Acar'ın denizde olabileceğinden şüphelenen ekipler, Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Acar'ı karada arama çalışmaları sona ererken arama çalışmaları bu sefer denize yönlendirildi. Hava karardıktan sonra aramaya son verilirken yarın sabah erkenden arama çalışmalarına yeniden başalanılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-04-04 21:19:00



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