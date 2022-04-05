‘Avantaj Bizde’ ile güzel bir farkındalık yaşandı

Türkiye ile Azerbaycan'dan toplam 12 öğretmenin Çaycuma ortaklaşa yürüttüğü eTwinning projesi olan ‘Avantaj Bizde’ projesi güzel bir farkındalık yaşattı.

‘Avantaj Bizde’ projesine; Beyhan İlhan Atatürk İlkokuluGökçebey, Engin Kayakeser Çayır İlkokuluÇaycuma, Fazilet Güneş Yukarıtaşçılı İlkokuluÇaycuma, Gunay JumshudovaBaki, 255 nömreli tam orta mekteb BaküAzerbaycan, Gülhan Satır Tabak Çayır İlkokuluÇaycumaZonguldak, Maleyka JabarovaBaki, 60 nömreli tam orta mektebBaküAzerbaycan, Özlem Cankurt Yukarıtaşçılı İlkokuluÇaycuma, Sevcan Elcivanİsmail Hakkı Tonguç İlkokuluÇaycuma, Sinem Topaloğlu75. Yıl İlkokulu Çaycuma, Şaban Aydın İsmail Hakkı Tonguç İlkokuluÇaycuma, Şule Gegekoğlu75.Yıl İlkokulu Çaycuma, Zeynep Akar İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu katılım sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrencilerin de katıldığı online platformda uzman buluşması etkinliğinde Mimar Sinan Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Ersin Güney'in sunumu beğeniyle izlendi. " Ben çocuğumu anlayışlı ve farkındalığı yüksek bir topluma emanet etmek istiyorum " diyen bir annenin duygulu konuşmasının ardından öğrencimizin piyano ile verdiği konser beğeniyle alkışlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; "Avantaj Bizde e twinning proje sürecinde, başladıkları andan itibaren öğretmen ve öğrencilerde oluşturdukları güzel farkındalıklar ve beceriler için tüm paydaşları tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum " dedi.

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