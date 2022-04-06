Sepet örgüsü eğitimi kursu başladı

Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde üniversite personelinin talebiyle “Sepet Örgüsü Eğitimi” Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından verilmeye başladı.

Kültürel değerleri koruma, yaşatma ve geliştirme bilinci ile sosyal gelişime önayak olunması unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örgü gibi değerleri gün yüzüne çıkarmak için Salı ve Perşembe günleri mesai saatleri dışında Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi seminer salonunda verilen dersler Ağustos ayına kadar devam edecek. Kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi açılan kursla kursiyerlerin üretime katkıda bulunmasına olanak sağladı.

Sepet örgüsüne dair hiçbir şey bilmeden geldiği kurs sayesinde dekoratif el sanatları konusunda çok şey öğrendiğini söyleyen kursiyerler; Üniversitenin böyle bir sosyal aktivite alanı sağladığı için çok mutlu olduklarını, hep birlikte bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, üniversiteye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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