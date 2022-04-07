Kaybolmaya yüz tutan mesleği üç nesildir yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolmaya yüz tutan mesleği üç nesildir yaşatılıyor

İHA

Kaybolmaya yüz tutan mesleği üç nesildir yaşatılıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yarım asırdır kürek, kazma ve balta gibi aletlere sap yaparak mesleğini sürdüren İsmail Akkaya, 50 yıldır teknolojiye direniyor.
Karşıyaka Mahallesi’ndeki işyerine her gün sabah erkenden gelerek dükkânını açıp heyecanla işinin başına geçen İsmail Akkaya (65) kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Dede mesleğini ilk günkü gibi severek yaptığını anlatan İsmail Akkaya, 15 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldır sürdürdüğünü ifade etti. Çevre illerden getirttiği ahşabı işleyerek kazma, kürek ve keser sapına dönüştüren İsmail Akkaya, teknolojik gelişmelerin mesleğini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Her alete farklı sap üretiyorum"
Köylülerin çoğunun fabrikasyon ürünlerden şikâyetçi olduğunu ifade eden Akkaya, "Fabrikasyon ürünler daha çabuk yıprandığından uzun ömürlü olmuyor ve işi yarıda bıraktırıyor" diye konuştu. Mesleği oğluna da öğrettiğini anlatan Akkaya, "En sağlam ve kaliteli sap malzemesi gibi aletlere meşe ağacından sap takıyoruz. Küreklere ise kavak ağacından, sap takılacak aletin kullanım alanına ve cinsine göre sapın kalitesi, ağacın cinsi fark eder. El emeği ile yaptığımız saplara Türkiye'nin her bölgesine internet yolu siparişi ile gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. En büyük amacım dede mesleğini yaşatmak, bunun için oğluma da bu mesleği öğrettim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tadilat sırasında iş kazası geçirdi
YEREL HABERLER Tadilat sırasında iş kazası geçirdi
Minik öğrenciler TEMA rozetlerini ve kartlarını aldı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler TEMA rozetlerini ve kartlarını aldı
Prof. Dr. Nuray Atasoy, otizmde erken tanının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nuray Atasoy, otizmde erken tanının önemine ...
Sepet örgüsü eğitimi kursu başladı
YEREL HABERLER Sepet örgüsü eğitimi kursu başladı
Zonguldak’ta oğluna kızan baba eşini ve gelinini yaraladı Mahkeme başkanından ifade tepkisi “Mermi izi olmasa ‘Ateş bile etmedi’ diyeceksiniz”
YEREL HABERLER Zonguldak’ta oğluna kızan baba eşini ve gelinini ...
Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla anıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla ...
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla anıldı
YEREL HABERLER Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla ...
Zonguldak'taki köprü faciasında acılar 10 yıldır dinmiyor Çöken köprüye suya kapılan 4 kişi halen kayıp
YEREL HABERLER Zonguldak'taki köprü faciasında acılar 10 yıldır ...
Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mazbatalarını alıp saldırıya uğrayan Başkan Azman’ı ...
Dünyanın dört bir yanına elbise dikti, yetiştirecek çırak bulamıyor 62 yıldır elbise diken 77'lik terzi anne mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanına elbise dikti, yetiştirecek ...
Çaycuma’da bir mahalle daha referanduma gidiyor
YEREL HABERLER Çaycuma’da bir mahalle daha referanduma gidiyor
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken ...
Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı
Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı
YEREL HABERLER Mayın korkusu balıkçılar kepenk kapattı
Simit ustaları, 110 yıllık tarihi simit fırınında sıcağa rağmen orucunu aksatmıyor
YEREL HABERLER Simit ustaları, 110 yıllık tarihi simit fırınında ...
Jandarma sessiz dostları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma sessiz dostları unutmadı
‘Avantaj Bizde’ ile güzel bir farkındalık yaşandı
YEREL HABERLER ‘Avantaj Bizde’ ile güzel bir farkındalık yaşandı
Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor
YEREL HABERLER Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.