Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Filyos Limanı´nda hazırlıklarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, yarın Karadeniz´deki ilk görevi için demir alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz´de ilk kez birlikte görev yapacak.
Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz´deki ilk görevi için hazır hale getirildi.
KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ´A EMANET
Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz´e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı´na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz´de ilk kez birlikte görev alacak.
(DHA)
FOTOGRAFDHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma
2022-04-07 15:44:05
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