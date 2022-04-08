Zonguldak’ta 100 bin 824 öğretmen ve öğrenci ara tatile girdi

Zonguldak’ta bugün itibariyle 100 bin 824 öğretmen ve öğrenci ara tatile girdi. 8 Nisanda başlayan ara tatil 18 Nisan tarihinde sonra erecek.

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatile giren öğrenci sayıları açıklandı.8 Nisan 2022 Cuma Günü itibari ile İlimiz Zonguldak’ta ara tatile giren öğrenci sayıları: Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 7 bin 756, İlkokul Öğrenci Sayısı 26 bin 867, Ortaokul Öğrenci Sayısı 28 bin 403, Lise Öğrenci Sayısı 30 bin 149 olmak üzere il geneli toplam 93 bin 175 öğrenci ile 7 bin 649 öğretmen ara tatile girdi.

8 Nisan’da başlayan ara tatile çıkan öğretmen ve öğrenciler 18 Nisan tarihinde eğitim öğretime başlayacak.

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