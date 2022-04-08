Yavuz Sondaj Gemisi, ilk görevi için yola çıktı

Kuyubaşı vanasını Türkali2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurlanan Yavuz Sondaj Gemisi, 1 saat süren hazırlığın ardından yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı’nda düzenlenen tören ile uğurlandı. Yavuz, demir almasının ardından bir saat süren hazırlığın sonunda yola çıktı.

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