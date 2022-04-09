Alaplı Anneler Derneği gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

“Haydi, bir gıda kolisi de sen bağışla” sloganı ile yola çıkan Alaplı Anneler Derneği ile Duygu Güneş Ercan’la anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Türk Anneler Derneği Alaplı Şubesince “Haydi, bir gıda kolisi de sen bağışla” sloganıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetiştiler. Yardım çağrılarının ardından gönüllü annelerin hazırladığı onlarca paket ve alışveriş kartı Alaplı’da ihtiyaç ve muhtaç ailelere ulaştırıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Duygu Ercan,” İhtiyaç sahiplerin yanında olmak toplumun tüm bireylerin sorumluluğundadır. Bu bağlamda Alaplı derneğimiz ve ekibimiz, 'Haydi , bir gıda kolisi de sen bağışla' sloganıyla gönüllü annelerimizle yetim ve muhtaçlara yararına toplanan yardımlar sahiplerine ulaştırıldı. Hizmetten kaçmayan gıda dağıtımı yapan, aile tespiti yapan üyelerimizden, gönüllülerimizden ve katkı sunan tüm hayırseverlerimizden razı olsun" diye konuştu.

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