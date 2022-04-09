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Zonguldak'ta 130 esnafın tahliye edildiği iş hanının yıkımı devam ediyor

İHA

Zonguldak'ta 130 esnafın tahliye edildiği iş hanının yıkımı devam ediyor

Zonguldak'ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan iş merkezinde yıkım devam ediyor.
Kent merkezinde girişinde balık hali üst katlarında çeşitli sektörlerden esnafların yer aldığı Merkez Çarşısı'nın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu elektriği ve suyu kesilen bina için esnaflara 90 günlük süre verildi. Esnafların tahliyelerinin ardından bina kullanıma kapatıldı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkımı için çalışmalar başladı. Çevre güvenliği alınan binanın etrafı kapatıldı. Geçen Mart ayının ortasında yıkımıma başlanan iş hanının ekipler tarafından yıkımı devam ediyor.

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