Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Selahattin Çokan (60) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. Köyde kıraathane işleten Selahattin Çokan, ormanlık alana ağaç kesmeye gitti. Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adamın ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Selahattin Çokan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından Çokan’ın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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