Kutoğlu, ZBEÜ Rektör Yardımcılığı görevine atandı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, rektör yardımcılığı görevine getirildi.

Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın rektörlük görevinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer rektörlük görevine getirildi.

Özölçer'in görevi devralmasının ardından rektör yardımcıları da belirlenmeye başladı. Üniversiteden yapılan açıklamada Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun rektör yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nu tebrik etmek amacıyla çiçek gönderilmemesi, onun yerine Üniversite Vakfının hsap numarasına bağışta bulunulması rica olunur."

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