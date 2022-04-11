Zonguldak'taki Merkez Çarşısı tarih oldu

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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Zonguldak’ta depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Merkez Çarşısı tamamen yıkıldı.

Zonguldak’ta geçen Mart ayında yıkımına başlanan Merkez Çarşısın hummalı bir çalışma sonucunda tamamen yıkıldı. Çalışmaların sona ermesiyle çarşı merkezinde geniş alan ortaya çıktı. Öte yandan hafriyatların tamamen ortadan kaldırılmasının ardından yeni binanın inşaat çalışmasının başlaması planlanıyor.

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