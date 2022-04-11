Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Nehri’ne atlayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çaycuma Kapalı Pazaryeri arkası tarafında meydana geldi. Çaycuma Pazaryerinin arkasından Filyos Nehri’ne atlayan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Suya atlayan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Çaycuma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde sürüklenen Ç.K. (28) için dalgıç ekip kurtarma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerince yarı baygın halde sudan çıkarılan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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