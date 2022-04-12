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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak´ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

DHA

Zonguldak´ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle derelerle taşınan sularla deniz çamur rengine döndü.
Kentte dün gün boyu yağmur etkili oldu. Derelerden denize taşınan sel sularıyla birlikte denizin bir bölümü, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengini aldı. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da bir kısmı çamur rengine dönüşen denizi izledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-04-12 12:11:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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