Zonguldak´ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle derelerle taşınan sularla deniz çamur rengine döndü.

Kentte dün gün boyu yağmur etkili oldu. Derelerden denize taşınan sel sularıyla birlikte denizin bir bölümü, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengini aldı. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da bir kısmı çamur rengine dönüşen denizi izledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-04-12 12:11:47



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