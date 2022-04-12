Sezonun ilk yüzme suyu toplantısı yapıldı

Karadeniz bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonunun açılmasına az bir süre kalması nedeniyle halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlığa zarar veren hastalıklarla ve zararlı etkenlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla 2022 yılı sezonunun ilk yüzme komisyon toplantısı yapıldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk Başkanlığında yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Özel İdare, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Belediye Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen toplantının ardından bir açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Güven İnan ise açıklamasında şöyle dedi:

“Türkiye’de deniz suyu çalışmaları, 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. İlimizde yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek üzere numune alım noktaları belirlemek, yüzme sezonu öncesi ve sonrası değerlendirmeyi yapmak üzere Zonguldak İli Yüzme Suyu Komisyonu kurulmuştur. Karadeniz Bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 15 Haziran15 Eylül tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğümüzce belirlenen takvim doğrultusunda 15 günde bir olmak üzere sahil şeridinde belirlenen yüzme suyu noktalarından numune çalışmaları Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim edilmektedir. Yüzme suyu analiz sonuçları, paydaş kurumlarla paylaşılmakta, kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlı olarak da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan web sayfalarında halka açık şekilde yayınlanmaktadır."

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