Kangal cinsi köpeğin testislerinden, yarım kiloluk tümör çıkartıldı

Zonguldak'ta 3 yaşındaki Kangal cinsi köpeğin testislerinden 2 yumruk büyüklüğünde tümör çıkarıldı.

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde sahipli 3 yaşındaki kangal cinsi köpek testislerinde şişlik ve idrar yapamama nedeniyle Zonguldak Veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından tomografisi çekilen kangal cinsi köpeğin testislerinde 2 yumruk büyüklüğünde 500 gr tümör tespit edildi. Ardından ameliyata alınan köpeğin testislerinde ki 500 gram tümör temizlendi. Ameliyat sonrasında gözetim altına alınan köpeğin durumu iyiye giderken, 1 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilecek.

Veteriner hekim Önder Alkan, ''İdrar yollarından şüphelendiğimiz kangal köpek 45 kilo civarında. Yaptığımız ameliyatla 500 gram civarında ki tümörü yerinden çıkardık ve hayvanı sağlığına kavuşturduk. Burada önemli olan tümörün tespiti ve boyutları. Nerede kaldığı. Bunu gelişmiş cihazlar ve tomografi ile anlayabiliyoruz. Dolayısıyla hastamızı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. 500 kg kitle düşünün 2 yumruk büyüklüğünde. 45 kilogramlık büyük bir kangal köpeği. Bizim için büyüklüğünden çok nerelere kadar yayıldığı. Nerelere kadar gittiği çevre dokularda iletişimi. Bunu da tomografi cihazı ile anlayabiliyoruz. Şu an hayvanın sağlığı iyi'' dedi.

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