Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

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Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda meydana gelen iş kazasında madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Armutçuk Müessesi´nde meydana geldi. İddiaya göre eksi 500 kodunda kömür dökümü yapıldığı sırada işçilerden Fevzi Yaman, vagonlar arasında bulunan kömür boşaltma aparatına sıkıştı. Yaman´ı mesai arkadaşları ocaktan çıkartırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fevzi Yaman´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaman´ın cenazesi kuruma ait ambulans ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE

2022-04-12 21:53:52



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