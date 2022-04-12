Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

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AİLESİ MORGUN ÖNÜNDE AĞIT YAKTI

Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayı duyan Yaman'ın yakınları hastane önünde toplandı. Hayatını kaybeden madencinin ailesinin morg kapısında ağıt yakması yürekleri dağladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-04-12 22:39:57



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