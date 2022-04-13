ZBEÜ'de dünya sanat günü etkinlikleri başlıyor

2012 yılından itibaren her yıl Nisan ayının 15’inde kutlanan ‘Dünya Sanat Günü’ne bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi 2 hafta sürecek online karma bir sergi ile katılacak.
Dünya Sanat Günü’ne özel olarak projelendirilen ulusal davetli karma sergi ile Bülent Ecevit Üniversitesi, ülke ve dünya genelinde etkisi devam eden Covid19 salgını ile mücadele çerçevesinde aralarına mesafe giren sanatı, sanatçıyı ve sanatseverleri bir araya getirecek.
1530 Nisan arasında düzenlenecek olan ulusal davetli karma sergide sanatçı öğretim elemanları kendi eserlerinden oluşturdukları, geleneksel motiflerle zenginleştirdikleri çalışmalarını sergileyecekler Geleneksel Türk Sanat alanlarından mücevher, halıkilim, tezhip, minyatür, kaatı, hat, ebru dallarından oluşan sergiye çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve değerli sanatçılar katkı sunacak.
Bir diğer etkinlik İbni Sina Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 15.04.2022 Cuma günü saat 10:0016:00 saatleri arasında ‘Bileşik Sanatlar ve Kozmetik Kimya Sergisi’ temalı sergi gerçekleştirilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.