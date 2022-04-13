Maden ocağındaki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü´ne bağlı maden ocağında iş kazasında yaşamını yitiren maden işçisi Fevzi Yaman (46), son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi´ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu´na bağlı Armutçuk Müessesesi´nde dün meydana gelen olayda, eksi 500 kodunda vagonların arasında bulunan kömür boşaltma aparatının arasında sıkışan Fevzi Yaman, yaşamını yitirdi. Fevzi Yaman´ın cansız bedeni mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Yaman´ın cenazesi evinin bulunduğu Alaplı ilçesi Alioğlu Köyü Ahiler Mahallesi´ne getirildi. 2 çocuk babası Yaman´ın cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, TTK Genel Müdürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçisinin ailesi ve yakınları, maden işçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaman´ın cenazesi daha sonra mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Ali Sencer ARSLAN

2022-04-13 16:57:51



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