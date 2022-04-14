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Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

DHA

Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı


Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ikazına uymayıp, 10 kilometrelik takiple yakalanan ehliyetsiz Semih Yazıcı'ya (19) ceza kesilmemesi için annesi Hatice Yazıcı, uzun süre uğraştı. Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istese de 11 bin lira ceza kesildi.
Olay, gece Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu. Polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi. Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi. Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-04-14 09:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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