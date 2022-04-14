Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde bir grup kadının mezarlığa gelerek açtıkları çukurun başında dua edip ayrılmasından şüphelenen mahalleli, polise haber verdi. Savcılık izni ile açılan çukurda, bir kedi ölüsü bulundu.

Sabah saatlerinde Ereğli Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına taksi ile gelen bir grup kadın, küçük bir çukur kazdı. İçerisine beyaz örtüye sarılı bir cisim bıraktıkları çukurun başında bir süre dua eden kadınlar daha sonra mezarlıktan ayrıldı. Kadınları görerek durumdan şüphelenen mahalle halkı, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kadınların bebek cesedi gömdüğü şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı. Mezarlığa gelen savcının izniyle, kadınların gitmeden önce kapattığı mezar görünümlü çukur açıldı. Çukurun içerisine ölü kedi gömüldüğünün ortaya çıkması üzerine, çukur tekrar kapatılarak çalışmalar sonlandırıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-04-14 16:53:18



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