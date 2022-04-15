Köy muhtarı kanserden hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen hayatını kaybetti.

Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen (61) hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Çelen, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Çelen kurtarılamadı.

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