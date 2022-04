Zonguldak’ta turizm haftası etkinliklerle başladı

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 46’ıncı Turizm Haftası nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde ki törene, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akça, TURSAB Zonguldak İl Temsilcisi Vahdettin Velioğlu, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmeddin Candaş ve daire müdürleri katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anısına Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akça, Her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası boyunca, turizmin birey ve toplum yaşamındaki önemi ve anlamı üzerinde durulduğuna dikkat çekti. Akça, "Dünyanın en büyük ekonomik faaliyetlerinden biri olan turizmden ülkemizin azami fayda sağlamsına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu hafta vesilesiyle turizmin toplumlararası barış ve uzlaşı konusunda ne denli etkili olduğuna dikkat çekilerek, yediden yetmişe her kesimden yurttaşımızda turizm bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilindiği üzere, turizm ekonomik boyutlarıyla olduğu kadar, sosyalkültürel nitelikleriyle de insanlar ve ülkeler arası dostluk, sevgi ve kardeşlik bağının pekişmesini sağlamaktadır. Uluslararası pazarda bir “Türkiye Markası” oluşturmak amacıyla etkili çalışmalar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm politikalarını “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” çerçevesinde sürdürmektedir. Bu düşünceyle Bakanlık; deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra, turizmi çeşitlendirmeyi, özellikle deneyim, doğa ve kültür turizmi alanlarında da atılım gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Turizm sektörünü sadece belirli illerde değil Türkiye’nin 81 ilinde de geliştirmek ve güçlendirmek arzusundadır. İnsanların iş stresinden ve kentlerden uzaklaşma eğilimi, Zonguldak gibi doğal ve kültürel zenginlikler konusunda cömert olan bölgelerin turizmde daha fazla önem kazandığını göstermektedir. Bu önem, kamu ve özel sektör tarafından yaşama geçirilen tanıtım, eğitim ve yatırım süreçleri ile daha da çarpıcı bir biçim kazanmıştır. Doğal değerlerimizin turizme kazandırılması amacıyla, ilimizde yayla, şelale, plaj, mağara, mesire yeri gibi alanlar ziyaretçilerle buluşturulmuş, ilimiz bu yanıyla son yıllarda çok sayıda doğa gönüllüsünün uğrak yeri olmuştur" diye konuştu.

Kültür turizminde Tios Antik Kenti ve İnönü Mağarası'ndaki çalışmaların arkeolojik kazı faaliyetleriyle farklı bir boyut kazandığını aktaran Akça, "Kültür turizmi çerçevesinde ise Filyos’ta yer alan Tios Antik Kenti ile Ereğli’de yer alan İnönü Mağarası’nın kültür turizmi içinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar, halen sürdürülen arkeolojik kazı faaliyetleriyle farklı bir boyut kazanmıştır. Antik Tios kentinin gün yüzüne çıkarılması konusunda yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgularla, kentin ve bölgenin sisler içindeki geçmişi aydınlatılmaya çalışılmış ve bu alan ören yeri ilan edilmiştir. Diğer taraftan da Kadıoğlu Mozaikleri’nin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çabalar devam etmektedir. 200 yıla yakın bir süredir Zonguldak’ın kaderinde belirleyici olan madencilik, ekonomik yanıyla olduğu kadar, artık kültürel yanıyla da oldukça değerlidir. Bu nedenle endüstriyel miras turizmi hususunda Zonguldak’ın Türkiye’nin nadide illerinden biri olduğu ve bu alandaki çabaların her geçen yıl artarak devam ettiği görülmektedir. Bu noktada Fener Bölgesi, Varagel Tüneli, Üzülmez Kültür Vadisi, Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi bu alanda öne çıkan değerler arasındadır. Zonguldak’ta özellikle son iki yıldır artan bir ivmeyle yürütülen bazı turizm çalışmalarını somut örneklerle vurgulamak gerekirse; Sayın Valimizin öncülüğünde ilimizde turizmi geliştirmek ve paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırmak amacıyla öncelikle Zonguldak Turizm Tanıtım Çalışma Grubu kuruldu. Akabinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliği yaptığı Zonguldak Turizm Tanıtım Ofisi kuruldu ve personel görevlendirmesi yapılarak çalışmalara başlandı. Visitzonguldak.com internet sitesi ve sosyal medya hesapları açıldı. Zonguldakmadenmuzesi.com internet sitesi kuruldu. Markalaşma çalışmaları yürütüldü, geçtiğimiz bir yıl boyunca İzmir, İstanbul ve Ankara’da 5 farklı turizm fuar ve etkinliğine katılım sağlandı. Ulusal televizyonlarda, tanıtım ve haber programlarıyla yazılı, görsel ve işitsel basında Zonguldak anlatıldı, sosyal medya fenomenleriyle ve sosyal medya hesaplarıyla ilin dijital mecrada da tanıtımı yapıldı. Bir fikir projesi olarak doğan ve kalkınma ajansı tarafından verilen destekle araştırmaları yapılan UNESCO Küresel Jeoparkı Ağına dâhil olunması projesi Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın öncülüğünde kurumsallaştırıldı. Bu çerçevede Zonguldak Kömür Jeoparkı ismiyle UNESCO’ya niyet mektubu sunularak yasal süreç başlatıldı. Yönetim kurulu, danışma kurulu, çalışma kurulu ve çalışma grupları oluşturularak jeoparkın idari ve teknik kadroları ve organizasyon şeması şekillendirildi. Yine kalkınma ajansı bünyesinde Zonguldak Kömür Jeoparkı İrtibat Ofisi görev yapmaya başladı. İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları oluşturuldu. Eğitim, tanıtım ve bilimsel dosya hazırlık çalışmaları yürütülerek önümüzdeki 12 yıl içinde UNESCO Küresel Jeopark Ağı listesinde Türkiye’nin 2. Jeoparkı olarak yer almak hedefiyle çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. 2016 yılında hizmete açtığımız Zonguldak Maden Müzesi her geçen yıl daha fazla ziyaretçi tarafından gezilmekte ve büyük beğeni kazanmaktadır. Bundan 3 ay önce müzemiz Avrupa Endüstri Mirası Rotası’na (ERIH) dâhil oldu. Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın ilimize kazandırdığı “Kafes Sistemi” ve “Kömür Deneyim Ocağıyla ziyaretçilerin gerçek bir maden ocağını deneyimlemeleri, kömürü, madeni, madenciyi ve Zonguldak’ın hikâyesini hatıralarına eşsiz bir şekilde yeniden yazmaları sağlandı. Bugün açılışı yapılacak bu alanla birlikte söz konusu deneyim dünyada sayılı alanda yaşanırken Türkiye’de ise sadece Zonguldak’ta yaşanabilecektir" şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akça, Zonguldak’ın bir turizm kenti olabilmesinin önünü açacak olan çalışmaları da şöyle sıraladı:

"Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi, Gökgöl Mağarası Ziyaretçi Merkezi, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, Kandilli Köy Pazarı, Harmankaya Şelaleleri Düzenlemeleri, Üzülmez Kültür Vadisi Projesi, Zonguldak Limanı Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi Projesi, Çaycuma Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Çatısı Uygulama Projesi, Süzek Kanyonu Macera Parkuru, Rapid Şarjömen Rekonstrüksüyon Projesi, Çayırköyü Tarihi Taşköprü Restorasyon Projesi, Devrek Baston Satış Merkezi Müzesi ve Doğa Kültür Parkı, Fener Varagel Tüneli, Tios Antik Kenti ve Filyos Kalesi, İnönü Mağarası Arkeolojik Kazıları, Danaağzı Tabiat Parkı Projesi, EreğliArmutçuk Yürüyüş ve Bisiklet Rotası."

Konuşmanın ardından Fatih Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

