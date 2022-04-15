Zonguldak'ta 30 yıldır enerji sektöründe faaliyet gösteren İlyas Şıklı, kurdukları güneş enerji santralleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını güneşten ve rüzgardan karşılıyor. Şıklı, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekerek "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltabilmek, elektrik fiyatlarımızı indirebilmek için güneşten, rüzgardan olabildiğince yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 1992 yılından bu tarafa enerji sektöründe faaliyet gösteren OEN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Şıklı, son zamanlarda birçok kesimin artık güneşten faydalanarak Güneş Enerji Santrallerine ağırlık verdiğini ifade ederek, Türkiye’nin bir çok bölgesinde Güneş Enerji Santrallerinin kurulumunu üstlenmiştir.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin 500 metrekare arsa üzerinde, bin 400 metrekare kapalı alana bir de üretim fabrikasına sahip olan firma, 1992 yılından günümüze kadar olan enerji sektörünü üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında hidroelektrik ve ardından termik santrallerin kurulum aşamasını, 2015 yılından sonra yenilenebilir enerji sektörü üzerine yoğunluk verdiklerini anlatan firma, son dönemlerde artan talebin güneş enerji santralleri ile rüzgar santralleri olduğunu belirterek çalışmaları bu yönde sürdürdüğünü söyledi.



Firma yönünü güneş ve rüzgar enerjisine çevirdi

Firma hakkında bilgiler veren İlyas Şıklı, “Zonguldak, Çaycumalı'yım. Elektrik proje taahhüt işleriyle başladık. Firmamız 1992 yılından bu zamana Türkiye'nin enerji sektörünü üst seviyelerine taşımak için mücadele veriyoruz. OEN Enerji olarak üretim santrali ağırlıklı çalışmaya 2005 yılında hidroelektrik santraller ve termik santrallerle başladık. 2015 yılından sonra yenilebilir enerji sektörü üzerine yoğunluklu çalışmalarımız devam etmektedir. Son dönemde güneş ve rüzgar enerji santralleri üzerine çalışma yapmaktadır” dedi.



“Fiyatların artması güneşe yatırıma yoğunluğu artırdı

Son zamanlarda elektrik fiyatlarının yükselmesiyle Güneş Enerji Santrallerinin arttığını ifade eden Şıklı; “Firmamız Türkiye’nin farklı bölgelerinde hidroelektrik santral, termik santral, rüzgar santral ve güneş enerji santralleri üzerine projeler yaptık. Son dönemde güneş santrallerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’nin 4 bir yanında projelerimiz devam etmektedir. Şuan yoğunlukta çatı GES'lerimiz var. 20152018 tarla GES’lerimiz güneş tarlalarımız daha yoğundu. Son dönemde ise çatı GES ler daha yoğunlukta. Enerji ihtiyacının savaşlardan sonra daha çok ön plana çıktığı süreçte elektrik fiyatlarının artmasıyla güneşe yatırım daha yoğun oldu” diye konuştu.



“Mücadelemizi gece gündüz vermeye devam ediyoruz"

Enerjinin sektör açısından bir lokomotif olduğunu belirten Şıklı, “Bu sektörün gelecek on yılların güneşe, rüzgara, stoklama teknolojisine, yenilebilir enerjiye doğru yoğun bir şekilde kayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ekibimiz, kadromuz, yapımızla 2005’ten bu yana yoğunluklu bir şekilde devam eden yenilebilir enerji kaynaklarını daha üst düzeye çıkabileceği bir piyasaya hazır olduğumuzu, tecrübelerimizin üst düzeyde olduğunu ve yaptığımız işlerle başarılı projelere imza attığımızı söylemek isterim. Güneş enerji santrali anlamında ortalama tarla ve çatılarla birleştiğimiz vakit 300 megawatt santral yaptık. Termik santral projemiz 1400 megawatt, 120 megawatt rüzgar enerji santral projemiz var. Bunun dışında 25 megawatlık bir kojenerasyon tesisimiz var. Bunları alnımızın akıyla bitirdik. Ülkemizde güzel işler yapmak için şahsım, firmam ve tüm çalışanlarım olarak mücadelemizi gece gündüz vermeye devam ediyoruz. İnşallah bölgemizin daha da gelişeceğini düşünüyoruz” dedi.



Yatırımcılara güneş enerji santrali tavsiyesi

Sözlerine güneşten ve rüzgardan olabildiğince yararlanmak gerektiğini vurgulayan İlyas Şıklı dışa bağımlılığı azaltmak; yüksek enerji fiyatlarını ve işletme maliyetlerini düşürmek için tüm yatırımcıları güneş enerjisinden yararlanmasını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu an yeni projelerimiz var. Herkesi şu zorlu süreçte güneş enerji santrali yapmaya imkanları dahilinde davet ediyoruz. Çünkü elektrik fiyatları çok yukarıda. Dışa bağımlılığımızı azaltıp, elektrik fiyatlarımızı düşürebilmek için güneşten ve rüzgardan olabildiğince yararlanmamız gerekiyor. Son süreçte bu iyi bir şekilde devam ediyor. Amortisman süreçleri yaklaşık 3 buçuk yıldır. Dışarıya ihtiyaç duymadan kendi enerjimizi kendimiz karşılayabilecek durumda yolumuza devam etmeliyiz, Üretim maliyetlerimizi aşağıya çekebilmek açısından enerjinin çok büyük önemi vardır. Özellikle güneşten, rüzgardan, yeşil enerjiden herkesin istifade etmesini istiyorum.”

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