Muhtar Çelen, gözyaşları arasında toprağa verildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çaycuma ilçesi eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen (61) uzun zamandır kanserle verdiği savaşı kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhtar Çelen bugün köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çelen, asri mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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