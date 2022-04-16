Yurdun 4´üncü katından düşen üniversiteli öldü

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK´ta, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun 4´üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A., kaldığı yurdun 4´üncü katından düştü. Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.´nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-04-16 11:53:07
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