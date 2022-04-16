Turizm Haftası'nda yürüdüler

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Zonguldak'ta Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar liman arkasından geçerek Fener’e yürüdü.

Zonguldak'ta Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde valilik önünden fenere kadar yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşe, Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş boyunca Zonguldak tarihçisi Ekrem Murat Zaman, vatandaşlara ValiikFener yolundaki tarihi geçmişini anlattı. Yaklaşık 2 saat süren program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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