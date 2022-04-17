Çocuklar için 'Masal etkinliği' düzenlendi Her şey çocuklar için denildi 'Masal etkinliği' düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için 'Masal Etkinliği' düzenlendi.

Perşembe Belediyesi ve CHP Çaycuma Kadın Kolları tarafından Atatürk Çocukları Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe; Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, CHP Çaycuma Kadın Kolları Başkanı Senem Ağzıküçük, öğretmenler, çocuklar ve veliler katıldı. Masal ve Hikaye Anlatıcısı Behlül Şentürk “İkarus’un Düşüşü” adlı masalı beldede yaşayan çocuklara anlattı. Masalı resim çizmeyle birleştiren Behlül Şentürk performansıyla büyük ilgi ve beğeni topladı.

Masal Etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür eden Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam; "Geleceğe dair bir vizyon bir hayal kurabilmek için geçmişe dair bir birikiminiz olması gerekir. O birikimle de bağınızın kopmaması gerekiyor. Masallar bizi şartlanmışlıklarımızdan kurtarıyor aslında. Hayallerimizi genişletiyor. O hayallerin de çocukluk çağından verilebilmesi noktasında masalların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Aynı zamanda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Masal ve Hikaye Anlatıcısı Behlül Şentürk; “Masalların büyülü dünyasıyla tanışınca, bu konuda eğitim aldım ve araştırmalar yaptım. Dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan masallarla doğruluk, güzellik, iyilik, yardımseverlik gibi evrensel değerleri anlatmaya çalışıyorum. Dinleme ve anlatmanın iç içe olduğu masallarda kıssadan hisseler de yer alıyor" dedi.

Etkinlik sonrasında Belediye Başkanı İsmail İnam tarafından, Masal ve Hikaye Anlatıcısı Behlül Şentürk’e çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.