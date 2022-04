Kadınlar Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyünde bulunan Atatürk büstü, köydeki kadınlar tarafından bakıma alınarak elden geçirilip boyandı.

Alaplı’nın Yenidoğanlar köyünde bulunan Atatürk büstünün boyalarının yıprandığını fark eden kadınlar, her sene olduğu gibi yaz gelmeden Atatürk büstünü yeniden elden geçirdi. Atatürk büstünü boyayan Şerife Akyol, ”Atatürk büstünü boyamaya çalışıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Büstümüzde yaz temizliği yapıyoruz” diye konuştu.

Önce yıpranan yerleri temizlenen büst ardından boyandı. Kadınlar tarafından altın rengine boyanan büstün görüntüsü vatandaşlardan da tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.