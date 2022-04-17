Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

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Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri tören ve dualarla uğurlandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zonguldak’ta tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Şaban Kara için Devrek Merkez Yeni Camide askeri tören düzenlendi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilen Gazi Şaban Kara’nın cenaze namazına gazi arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

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